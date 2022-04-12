Португалия: гостиничный бизнес неудержимо растет

INE отмечает «сильное восстановление» сектора размещения, общественного питания и аналогичных, которые выросли на 169,8% в феврале по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Согласно данным, опубликованным Национальным статистическим институтом (INE), индекс оборота услуг ускорился на 8,6 процентных пункта (п.п.) до номинального изменения в годовом исчислении на 29,9% в феврале.

В пресс-релизе по индексам объема бизнеса, занятости, заработной платы и часов, отработанных в сфере услуг за февраль, национальное статистическое управление подчеркивает «сильное восстановление в сфере размещения, ресторанов и т. д.».

Сектор торговли также внес положительный вклад в изменение общего индекса, с особым акцентом на торговлю и ремонт автомобилей и мотоциклов, которые ускорились на 12,8 п.п. по сравнению с январем, увеличившись на 27,6% в феврале , в то время как в годовом исчислении изменение за год составило 22,3%.

В целом оптовая торговля увеличилась на 20,9%, что на 3 п.п. больше, чем в предыдущем периоде.

Индексы занятости, заработной платы и отработанного времени, скорректированные с учетом календарных эффектов, изменились в годовом исчислении на 5,7%, 4,5% и 18,0% соответственно , тогда как в январе те же индексы в годовом исчислении составляли 4,2%, 3,9% и 9,1%.