Португалия: гостиничный бизнес вернулся к уровню 2019 года

Более половины членов, опрошенных Associação da Hotelaria de Portugal (AHP), считают, что деятельность уже вернулась к уровням 2019 года, до пандемии, а 25% говорят, что это произойдет во второй половине этого года.

Согласно опросу «Balanço 2022 & Perspetivas 2023», представленному в Лиссабоне исполнительным вице-президентом AHP Кристиной Сиза Виейрой, из 375 гостиничных заведений, принявших участие в опросе (40% участников), 54% заявили, что они уже достигли операционных уровней, зафиксированных в 2019 году, лучшем туристическом году в Португалии до пандемии Covid-19, которая началась в 2020 году.

25% респондентов рассчитывают вырасти до уровня 2019 года во второй половине этого года, а 9% готовы достичь этого в первой половине.

«2022 год, несомненно, был хорошим по сравнению с 2021 годом, что было естественно, потому что 2021 год был отмечен пандемией, но это было очень энергичное выздоровление», - сказала Кристина Сиза Виейра.

Согласно опросу, в 2022 году заполняемость национальных отелей составила 61%, а средняя цена за номер по стране (RevPAR) достигла 73 евро.

Что касается рынков, 87% респондентов поместили Португалию в тройку крупнейших эмитентов, 46% Испанию и 37% - Великобританию.

Соединенные Штаты Америки фигурировали в трех основных рынках в ответах 33% опрошенных AHP.

В прошлом году, по данным INE, средний доход на свободный номер (RevPAR) достиг 56,2 евро и увеличился на 72,5%, при этом рост составил 74,8% в отелях, 81,6% в местном размещении и 18,8% в туризме в сельской местности.

Что касается среднего дохода на занятую комнату (ADR), то он достиг 103,9 евро и увеличился на 17,7%, при этом рост составил 16,4% в отелях, 31,6% в местном размещении и 7,6% в сельском туризме.