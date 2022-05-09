Португалия: гостиничный и ресторанный бизнес ищут работников

Понедельник, 09 Май 2022 Португалия Португалия

Португалия: гостиничный и ресторанный бизнес ищут работников

Инфляция, нехватка сырья и человеческих ресурсов в настоящее время являются основными проблемами Ассоциации отелей и ресторанов Португалии (AHRESP).

По словам Карлуша Моуры, предприниматели в сфере гостиничного бизнеса и общественного питания в настоящее время сталкиваются с трудностями, вызванными в основном инфляцией цен на топливо и энергию, нехваткой сырья,а также людских ресурсов, доступных для работы в этой области.

Что касается инфляции, вице-президент AHRESP выразил сожаление по поводу отсутствия «мер, позволяющих компаниям противостоять этому инфляционному кругу» и что «обратного решения проблемы не предвидится».

Помимо вопроса об инфляции, Карлуш Моура указал на проблемы с капиталом компаний в этом секторе и предупредил о трудностях, которые возникнут для средств «рекапитализации», предусмотренных в соответствии с PRR (План восстановления и устойчивости).

Чиновник AHRESP также указал на трудности с поиском работников, пригодных для работы в этом секторе, отметив, что «это не только вопрос низкой заработной платы, но и «демографический фактор».

«Это серьезная проблема. Две недели назад международная организация [ Всемирный совет по путешествиям и туризму ] даже упомянула, что в Португалии предлагается 85 000 рабочих мест в сфере туризма, которым не хватает рабочей силы. Впечатляющее число», - отметил он.

Чтобы решить эту проблему, Карлуш Моура отстаивал необходимость сосредоточиться на «организованной иммиграции» и найме «должным образом аккредитованных» профессионалов, которые видят, что их потребности решены.

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