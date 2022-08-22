Португалия: гостиницы в Серра-да-Эштрела теряют бронирования из-за пожаров

«Есть некоторые отмены, которые в глобальном масштабе варьируются от 5 до 10%, особенно в период с 12 по 15 августа», - сказал Педро Мачадо, отметив, что гостиницы, расположенные ближе к огню, зафиксировали около 70% отмен.

Примерами являются Casa Bento de Moura Portugal (Гувейя), которая нацелена на туризм в сельской местности, с падением примерно на 70%, и Hotel Fábrica (Мантейгас) с падением примерно на 60% в разгар пожаров.

С другой стороны, «по периметру в пределах природного парка Серра-да-Эштрела, до которого огонь не дошел, а это примерно о 80% гостиничных единиц, находится, например, Hotel das Casas das Penhas Douradas (Manteigas ) и Hotel Belsol (Бельмонте) со стопроцентной загрузкой».

По словам президента TCP, в случае Гуарды или Ковильяна бывают случаи, когда гостиничные единицы «были далеки от пика пожаров и практически сохраняют тот же уровень заполняемости без отмен».

Педро Мачадо также сказал, что в результате пожара не пострадало ни одного отеля, хотя некоторое вспомогательное оборудование, такое как пешеходные дорожки, доступ к речным пляжам и местам для кемпинга, понесло ущерб.

Серра-да-Эштрела пострадала от пожара, который вспыхнул 6-го числа в Гаррошо, в муниципалитете Ковильян (район Каштелу-Бранку).

Пламя распространилось на район Гуарда, муниципалитеты Мантейгас, Гувейя, Гуарда и Селорико-да-Бейра, а также достигло муниципалитета Бельмонте, округ Каштелу-Бранку.