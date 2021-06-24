Португалия: государственные субсидии выросли на 708%

Четверг, 24 Июнь 2021 Португалия Португалия

Португалия: государственные субсидии выросли на 708%

Госрасходы на субсидии увеличились на 708,5% в первом квартале 2021 года по сравнению с первыми тремя месяцами 2020 года.

Это одна из причин того, что ВВП Португалии постоянно снижается в течение 15 месяцев.

Согласно отчету INE в четверг о «Квартальных национальных счетах» за январь, февраль и март 2021 года, номинальный ВВП снизился на 0,9%, как и валовой национальный доход (ВНД).

«Представленные результаты соответствуют предварительным оценкам на первый квартал 2021 года, период, когда после обострения пандемии возникла новая общая изоляция», - подчеркивает INE .

INE пришел к выводу , что это связано с «воздействием исключительных мер, направленных на поддержку экономической активности в контексте пандемии Covid-19. Это изменение стало результатом увеличения социальных выплат (4,9%), в составе расходов на персонал (4,5%), промежуточное потребление (8,4%), выплаченные субсидии (708,5%) и прочие текущие расходы (16,3%)».

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