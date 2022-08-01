Португалия: государственный долг снизился

По данным Банка Португалии (BdP), в июне 2022 года государственный долг составил 280 562 млн евро, что на 209 млн евро больше, чем в мае.

«Это увеличение в основном отражало выпуск долговых ценных бумаг», амортизация которых изменила баланс примерно на 500 млн евро, поясняется в статистической информации от июня 2022 года, опубликованной на портале Banco de Portugal .

По данным BdP, депозиты государственных администраций увеличились примерно на 2400 миллионов евро, так что за вычетом этих депозитов государственный долг уменьшился почти на 2200 миллионов евро, до 252 487 миллионов евро.

Следующее обновление статистики государственного долга Banco de Portugal будет опубликовано 1 сентября.