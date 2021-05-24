Португалия: государство дало деньги ТАР в обмен на акции

TAP получила компенсацию в 462 млн евро за убытки, связанные с пандемией. После одобрения в Брюсселе деньги поступили на счета авиакомпании, но в виде увеличения акционерного капитала в пользу Португальской Республики - подписки на 92,4 млн новых обыкновенных акций номинальной стоимостью по пять евро. Об этом объявила Комиссия рынка ценных бумаг (CMVM) .

После этой операции уставный капитал TAP был увеличен до 503,5 млн евро (с 41,5 млн евро ранее).

В настоящее время Португальской Республике принадлежит 92% акций ТАР, а с учетом долей государства в других акционерах ТАР- 98%.

«Увеличение капитала TAP приводит к усилению структуры капитала и не меняет существенным образом контроль над авиакомпанией, поскольку Португальская Республика осталась главным акционером ТАР», - говорится в сообщении.