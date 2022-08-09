Португалия: государство может купить горелый лес

Президент Института охраны природы и лесов (ICNF) Нуно Банза объявил 8 августа, что государство может покупать сгоревшую древесину у владельцев, потери которых превышают ее коммерческую ценность.

После этого древесину закопают, благодаря этому почва будет быстрее восстанавливаться.

Президент ICNF также выразил готовность института оказывать поддержку местным властям, организациям лесопромышленников и самим владельцам в проведении акций по продаже древесины.

Президент ICNF пояснил, что цель «состоит в том, чтобы не допустить, чтобы последствия пожаров были еще более серьезными, чем потеря лесных площадей и активов».

Президент Межмуниципального сообщества региона Лейрия (CIMRL) Гонсалe Лопес также выступил в защиту «исключительных мер и быстрых вмешательств» для борьбы с пожарами, охватившими регион.

«В настоящее время мы оцениваем около 12 500 гектаров после пожара, что составляет 30% сгоревшей площади (около 42 000)», - подчеркнул также мэр Лейрии.