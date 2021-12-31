Португалия: государство увеличивает капитал TAP на 1736 млн евро

Пятница, 31 Декабрь 2021 Португалия Португалия

Португалия: государство увеличивает капитал TAP на 1736 млн евро

Компания вновь на 100% принадлежит государству.

Правительство произвело новое увеличение капитала TAP. Поступили еще 536 млн евро, а финансирование в размере 1200 млн конвертируется в акционерный капитал.

Общее собрание TAP сегодня одобрило такое увеличение капитала авиаперевозчика. Авиакомпания становится 100% собственностью государства через шесть лет после реприватизации, в результате которой 61% капитала перешел в руки Atlantic Gateway.

Стоимость вложений соответствует установленным Европейской комиссией лимитам 178,4 млн евро в рамках компенсации Covid и 357,6 млн евро, предусмотренным Планом реструктуризации на 2021 год, с учетом необходимости компенсации компании убытков, возникших в результате отмены контракта.

План реструктуризации TAP по-прежнему составляет 3 200 млн евро. Европейская комиссия дала зеленый свет плану реструктуризации TAP 21 декабря, тем не менее, вынудив компанию пойти на ряд уступок: отдать 18 слотов в аэропорту Лиссабона и продать доли в Maintenance & Engineering Brazil, Cateringpor и Groundforce.

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