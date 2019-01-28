Португалия: государству - больше половины

Согласно им, Португалия входит в число 28 стран Европейского союза с самым высоким налоговым бременем на автомобильное топливо, занимая 7-е место по доле налогов в общей стоимости(64%) относительно дизельного топлива и 8-е место - по бензину (55%).

Более половины (соответственно, 64 и 55%) отпускной цены на автотопливо в Португалии приходится на различные налоги и сборы, при этом налог на нефтепродукты (ISP) составляет львиную долю стоимости, выплачиваемой потребителями.

На неделе 14-21 января литр дизельного топлива стоил в Португалии 1,32 евро, в то время как его стоимость без учета налогов и сборов составляла всего 0,59 евро.

В свою очередь, 95-й бензин (самый продаваемый в Португалии) стоил, в среднем, 1,41 евро за литр, тогда как до уплаты НДС, ISP, взноса в автодорожный сектор и дополнительного налога на выбросы углерода его стоимость составляла всего 0,51 евро за литр.

Это означает, что когда житель Португалии заливает в топливный бак автомобиля 60 литров дизельного топлива, он платит 44 евро в виде налогов из общей суммы 80 евро. Если автомобиль - с бензиновым двигателем, то из общей суммы в 85 евро государству достается около 54 евро.

Несмотря на высокую сумму налогов, уплачиваемых конечным потребителем, Португалия, как утверждает Еврокомиссия, находится в среднем диапазоне по 28 странам ЕС: 63% по 95-му бензину (в Португалии - 64%) и 55% по «дизелю» (в Португалии - также 55%). К примеру, во Франции, в Бельгии и Нидерландах на налоги приходится еще больше.

Но если проанализировать покупательную способность населения с учетом минимальной зарплаты-брутто (в Португалии - 600 евро, во Франции - 1.480), то заправка на 60 литров «израсходует» 14% минимальной зарплаты, а, например, для французов на полный бак уйдет всего 6% от зарплаты.

По данным консалтингового агентства GlobalPetrolPrices, которое еженедельно собирает данные в отношении цен на топливо, предоставляемые правительствами более 160 стран, Португалия занимает 20 место среди стран с самым дорогим автотопливом в мире.

Что касается стран Евросоюза, Португалия находится в первой десятке по дороговизне: стоимость 95-го бензина в Португалии является пятой самой высокой в ЕС, а дизельное топливо занимает 10-е место. Кстати, на этой неделе ожидается новое подорожание «дизеля».