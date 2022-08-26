Португалия готовится производить собственные вагоны

Первые вагоны для CP будут готовы в конце 2025 года.

Цель была поставлена ​​лидером консорциума, чья заявка уже подписана в рамках Плана восстановления и устойчивости (PRR).

В то же время перевозчик также дорабатывает спецификации на закупку высокоскоростных поездов.

«Через три года мы покажем первый португальский поезд. У нас будет готово серийное производство трех вагонов», - заявил в эту пятницу Марио Флорентино Дуарте, председатель совета директоров Sermec II, компании, возглавляющей консорциум.

В службе CP Intercidades можно использовать три вагона: вагон первого класса, вагон второго класса с баром; и вагон второго класса только с пассажирским салоном.

Вагоны будут оборудованы по технологии push-pull, то есть составами, образованными локомотивом, который буксирует комплект вагонов в одном направлении и толкает их в противоположном направлении. Для этого концевая тележка должна быть оборудована кабиной машиниста.

Консорциум во главе с Sermec II включает в себя в общей сложности 13 компаний и представляет собой инвестиции в размере 58 миллионов евро. Это был один из первых 13 мегапроектов, получивших миллионы от мобилизационной программы PRR.