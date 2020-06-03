Португалия: граница с Испанией в июне останется закрытой

В Министерстве внутренних дел сообщили, что сухопутная граница с Испанией останется закрытой до тех пор, пока в соседней стране действует внутренний карантин.

«Пока принято решение закрыть границы до 15 июня. В дальнейшем ситуация будет вновь проанализирована. В случае если испанские власти не снимут карантинные ограничения до 1 июля, скорее всего придется оставить сухопутную границу закрытой на весь месяц», - рассказал глава МВД Эдуардо Кабрита, выступая перед журналистами.

Чиновник подчеркнул, что нет смысла открывать границу, пока эпидемиологическая ситуация не спокойна и требует мониторинга, а в Испании не сняты карантинные меры.

Кабрита напомнил, что возможность пересекать границу остается у тех, кто обязан ездить в Португалию и Испанию по работе, однако только «в пределах официальных пропускных пунктов», а также право на въезд остается у сезонных рабочих.