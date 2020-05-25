Португалия: границу с Испанией откроют в июле?

Премьер-министр страны Педро Санчес накануне заявил, что откроет границы для туристов «при соблюдении условий безопасности» уже в июле. Для граждан каких стран будет открыт въезд глава правительства не уточнил. До этого сообщалось, что некоторые морские курорты будут принимать только граждан Евросоюза. В то же время, мэр Мадрида сообщил, что столица в этом году отказывается принимать туристов.

На это глава Португальской республики заявил, что такое решение испанского правительство не обязательно означает, что граница Испании и Португалии вскоре будет открыта.

«Эта тема должна решаться в двухстороннем порядке. Если это делается в одностороннем порядке, без обсуждения с другой стороной, то данная инициатива имеет большой шанс не сработать», - предупредил глава государства. От дальнейших комментариев по поводу возможного открытия границы президент отказался.