Португалия: границы могут не открыть для граждан России, США и Бразилии

Россия, США и Бразилия могут не попасть в число стран, для жителей которых Евросоюз откроет границы в июле. Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, Евросоюз подготовил документ, определяющий страны, где заболеваемость коронавирусом улучшилась или стабилизировалась. Для граждан этих стран границы ЕС будут открыты 1 июля. Для данных расчетов применялась пороговая планка в 16-20 новых случаев инфицирования на 100 тысяч населения, зафиксированных в последние две недели. Также во внимание принимается эффективность медицинской системы и надежность официальных данных статистики.

По информации издания, в список благополучных стран не вошли США, Бразилия и Россия, так как в России число новых случаев на 100 тысяч человек составляет 80, в США – 107, а в Бразилии – 190.

Напомним, ЕС закрыл страницы для третьих стран с середины марта. 11 июня были открыты внутренние границы Евросоюза.