Португалия: гражданских браков становится все больше

Португальцы все чаще выбирают союзы де-факто. Согласно данным переписи населения, на которые ссылается Pordata, с 2001 года этот выбор набирает силу.

Но сколько людей на самом деле живут вместе, не вступая в брак?

Двадцать лет назад из 8 699 515 жителей в возрасте от 15 лет и старше 381 120 состояли «в браке без регистрации», то есть в фактическом союзе.

Значение значительно выросло в следующем десятилетии: 729 832 человека проживали в этих условиях из 8 989 849 жителей в 2011 году.

Эта тенденция была еще раз подтверждена переписью 2021 года, где из постоянного населения в 9 011 878 человек 1 008 604 состояли в де-факто отношениях.

Таким образом, более миллиона человек живут, по последним данным, в фактическом союзе, подчеркивает Pordata. Рост составляет 38% за 10 лет.