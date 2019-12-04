Португалия: Грета Тунберг прибыла в Лиссабон на катамаране

Об этом 3 декабря сообщила сама Грета в своем аккаунте в социальных сетях.

Тунберг прибыла в Лиссабон после 21-дневного плавания по Атлантике на частном катамаране супружеской пары, любезно согласившейся доставить девочку и её отца из США в Европу, где проходит 25-я конференция Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP25).

Конференция должна была состояться в Чили, но из-за начавшихся массовых акций протеста была перенесена в Мадрид, из-за этого Тунберг, специально приехавшая из Европы в Северную Америку для участия в конференции, вынуждена была совершить путешествие через Атлантику в обратную сторону. Так как экоактивистка принципиально не пользуется воздушным транспортом, ей пришлось путешествовать водным путём, пишет regnum.ru.

По прибытии в Лиссабон Тунберг дала краткую пресс-конференцию, затем девочка отправится в Мадрид, где планирует принять участие в конференции по климату. Мероприятие началось 2 декабря и продлится по 13 декабря.