Португалия: гроза вывела из строя полсотни светофоров в Порту

Из-за грозового фронта в Порту произошли многочисленные перебои в электроснабжении. В частности, стихия повлияла на работу городских светофоров. Шквалистый ветер и сильная гроза стали причиной выключения сразу 46 светофоров. Городской совет в Порту также подтвердил, что причиной неудобств стала стихия, «охватившая северную чась страны, в частности Порту».



Сейчас электрики восстанавливают работу электрообъектов. Однако, сообщается, что из 46 светофоров 20 по-прежнему остаются обесточенными, еще 70 уличных осветительных приборов, которые управляются на расстоянии работают с перебоями.



На одной из центральных улиц Avenida Boavista ситуация до сих пор остается нерешенной. Там установлены 4 светофора, которые до сих пор функционируют с перебоями.