Португалия: гроза вывела из строя полсотни светофоров в Порту

Среда, 28 Август 2019 Португалия Португалия

Португалия: гроза вывела из строя полсотни светофоров в Порту

В городе также произошли ряд перебоев в электроснабжении.

Из-за грозового фронта в Порту произошли многочисленные перебои в электроснабжении. В частности, стихия повлияла на работу городских светофоров. Шквалистый ветер и сильная гроза стали причиной выключения сразу 46 светофоров. Городской совет в Порту также подтвердил, что причиной неудобств стала стихия, «охватившая северную чась страны, в частности Порту».

Сейчас электрики восстанавливают работу электрообъектов. Однако, сообщается, что из 46 светофоров 20 по-прежнему остаются обесточенными, еще 70 уличных осветительных приборов, которые управляются на расстоянии работают с перебоями.

На одной из центральных улиц Avenida Boavista ситуация до сих пор остается нерешенной. Там установлены 4 светофора, которые до сих пор функционируют с перебоями.

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