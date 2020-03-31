Португалия: группа волонтеров будет шить халаты и шапочки медикам

Безработная жительница Вила-Нова-ди-Сервейра менее чем за два часа собрала в социальных сетях 110 женщин, которые согласились на волонтёрских началах шить халаты и шапочки, которые будут переданы медикам, ведущим борьбу с пандемией коронавируса.

«Сегодня мы начали выпускать первые халаты и шапочки, которые будут отправлены в три больницы в Порту. Цель заключается в том, чтобы изготовить их большое количества для больницы в Виана-ду-Каштелу и других нуждающихся в них», - подчеркнула 25 марта агентству Lusa Паула Сантуш.

47-летняя, безработная, имеющая получившая степень по менеджменту в Школе бизнес-наук (CSCE) в Валенсии, потеряла работу вследствие сокращения штатов из-за коронавируса. Паула решила не сидеть сложа руки в данной ситуации и наблюдать за "нехваткой людей и защитное оборудование, от которого страдают специалисты Национальной службы здравоохранения Португалии», пишет ТАСС.

«Поскольку я закрыта дома, я подумала о том, чтобы позаботиться о себе, помочь всем, чем могу. У меня нет экономических средств, но у меня есть навыки шитья. Я решила бросить клич и обратиться за помощью к социальным сетям», - пояснила она.

Паула также обратилась к компаниям, имеющим ткани, подходящие для данного производства. Для этого необходим нетканый материал TNT (материал, похожий на ткань, но полученный из сплава волокон и полимера). «Завтра прибудут еще 100 метров ткани, подаренной нам лиссабонской компанией», - добавила она.