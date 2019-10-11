Португалия: Хабиб рассказал о дружбе с Роналду

Пятница, 11 Октябрь 2019 Португалия Португалия

Португалия: Хабиб рассказал о дружбе с Роналду

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о дружбе с португальским нападающим туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Он отметил, что дружит с Роналду еще со времен, когда тот играл за мадридский «Реал», а также высказался форварде каталонской «Барселоны» Лионеле Месси, пишет gazeta.ru.

«Я давний болельщик «Реала», мы дружим с Роналду, поэтому ответ понятен. Как-то мы с Криштиану говорили на эту тему. И он сказал, что не стал бы так силен, если бы не Месси. Тебе нужны соперники, это подталкивает становиться лучше. Как и в бизнесе — без конкуренции рынок не существует. В этом плане они друг друга дополняют», – заявил Нурмагомедов.

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