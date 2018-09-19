Португалия: хаос на дорогах

Причина - манифестации водителей такси, которые проходят в четырех городах - Лиссабоне, Порту, Браге и Фару. Акции протеста, организованные ассоциациями, представляющими водителей такси (AssociaçãoNacionaldosTransportesRodoviáriosemAutomóveisLigeiros (ANTRAL), FederaçãoPortuguesadoTáxi (FPT)), начались в 5 утра. В Лиссабоне на рассвете манифестанты сконцентрировались на Praça dos Restauradores, откуда затем направились на Avenida da Liberdade, Marquês de Pombal, Fontes Pereira d eMelo, Saldanha до Avenida da República и, затем, до здания Ассамблеи Республики.

Кстати, первоначально акция была назначена на 11 сентября, но была перенесена на 19-е - день, когда депутаты парламента возвращаются на работу.

Транспортные артерии от Praça dos Restauradores до Avenida da República перекрыты для остального транспорта, за исключением автомобилей экстренной помощи, полиции и общественного транспорта.

То есть таксисты не намерены полностью блокировать трафик и оставить открытой правую полосу. Также открыты для движения перекрестки.

Ввиду манифестации таксистов в Лиссабоне метрополитен, компания Carris и муниципалитет предоставили дополнительный общественный транспорт. В частности, для удобства пассажиров запущены дополнительные автобусы до и от Международного аэропорта им. УмбертуДелгаду, атакжепомаршруту 783 Carris (Aeroporto - Marquês de Pombal) и Aerobus 1 и 2 Carristur.

В Порту манифестанты стартовали от здания мэрии, а затем таксисты припарковались вдоль всей Avenida dos Aliados. В Фару таксисты сконцентрировались в аэропорту и продолжили движение по национальному шоссе EN125/10.

Демонстрация организована в знак протеста против промульгации (обнародования) Президентом РеспубликиМарселу Ребелу де Соуза - 31 августа - закона, который регулирует электронные транспортные платформы, оперирующие в Португалии, такие как Uber, Cabify и Chaffeur Privé.

Закон должен вступить в силу 1 ноября, но сектор такси намерен это предотвратить.

Напомним, что 12 июля парламент принял вторую версию закона - после президентского вето - об электронных транспортных платформах голосами «за» депутатов PS, PSD и PAN и «против» BE, PCP и «Зеленых». CDS-PP была единственной парламентской фракцией, которая воздержалась от голосования по закону.