Португалия: химиотерапия - в коридоре

Пятница, 13 Апрель 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: химиотерапия - в коридоре

О тревожной ситуации в госпитале Сау Жоау в Порту сообщила газета Jornal de Notícias.

Согласно опубликованной статье, дети, бельные раком, проходят амбулаторное лечение, включая химиотерапию, в коридоре больницы. Причина - министерство финансов еще не дало зеленый свет на перевод 22 млн евро, выделенных правительством в марте на проведение ремонтных работ в педиатрическом онкологическом отделении больницы, которое уже непригодно для приема пациентов.

О ситуации рассказали родители детей, которые ранее неоднократно обращались с жалобами к руководству медицинского учреждения, но так и не получили ответа. После этого было решено прибегнуть к обращению в СМИ.

Примечательно, что сами врачи и другой медперсонал госпиталя Сау Жоау призвали родителей публично сообщить о «недостойных» условиях, в которых их дети получают лечение онкогологических заболеваний.

«Детям, которые проходят химиотерапию, приходится делить лифт с мусоровозными тележками, а швабры, ведра и другие принадлежности для уборки в отделении детской онкологии размещаются рядом с едой», - рассказал отец одного больного подростка, которого цитирует газета.

Одна из матерей заявила JN, что ситуация с химиотерапией в амбулаторных условиях «хаотична», но «в тысячу раз серьезнее», когда дело касается госпитализации детей.

«Недопустимо, чтобы дети находились в палатах с дырами в стенах, с окнах, откуда дует и без занавесок, чтобы блокировать свет», - указала, в том числе, женщина.

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