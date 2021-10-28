Португалия: хлеб Алентежу - лучший в Португалии

Pão de São Miguel, произведенный пекарней Seara de Pão, семейным предприятием, базирующимся в Сан-Мигел-ду-Пиньейру, муниципалитет Мертола, выиграл золотую медаль на Х Национальном конкурсе традиционного португальского хлеба.

После серебряных медалей 2016 и 2017 годов и золотой медали 2020 года местный хлеб снова был признан в Сантарене как лучший в Португалии.

Ярмарка охоты, которая проходила в Мертоле, была первым мероприятием, на котором Сеара-де-Пао с гордостью представила диплом, выданный организацией конкурса и сертифицированный QUALIFICA / oriGIn Portugal.

Приготовленный по старинке, в духовках, нагретых на древесине ладанника, после приготовления хлеб становится желтым с твердой коркой, но с пушистой крошкой. Дрожжи, мука и замес - секрет качественного хлеба.

Мануэла, Ирия и Жоржи, три партнера этой семейной ячейки с шестилетним стажем, ежедневно выпекают несколько сотен хлебов весом по полтора килограмма. «Мы выпекаем хлеб вместе со многими поколениями, и эта награда заставляет нас гордиться, но в то же время требует больше ответственности», - с гордостью говорит Мануэла Бонито.