Португалия хочет, чтобы солнце обеспечивало 60 процентов энергии в 2030 году

По этому показателю Португалия делит с Великобританией четвертое место в мире, согласно последним данным.

В обеих странах солнечная и ветровая энергия составляют 28 процентов от общего производства электроэнергии. Это стало возможным благодаря значительным инвестициям в возобновляемые источники энергии.

Список возглавляет Дания, которая обеспечивает более 50% нужд за счет солнца и ветра.

Ирландия занимает второе место с 33 процентами, а на третьем месте расположился Уругвай.