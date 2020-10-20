Португалия хочет, чтобы солнце обеспечивало 60 процентов энергии в 2030 году

Вторник, 20 Октябрь 2020 Португалия Португалия

Португалия хочет, чтобы солнце обеспечивало 60 процентов энергии в 2030 году

Португалия - одна из стран мира, которая производит наибольшее количество электричества из энергии солнца и ветра.

По этому показателю Португалия делит с Великобританией четвертое место в мире, согласно последним данным.

В обеих странах солнечная и ветровая энергия составляют 28 процентов от общего производства электроэнергии. Это стало возможным благодаря значительным инвестициям в возобновляемые источники энергии.

Список возглавляет Дания, которая обеспечивает более 50% нужд за счет солнца и ветра.

Ирландия занимает второе место с 33 процентами, а на третьем месте расположился Уругвай.

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