Португалия хочет финансировать установку окон и солнечных батарей

Ожидается, что через несколько месяцев вновь откроется Программа поддержки экологически безопасных зданий Фонда окружающей среды, при этом сумма в размере 120 млн евро будет распределена между 70 000 новых заказов.

Речь идет о программе, с помощью которой можно получить доступ к субсидиям из фондов ЕС, например, для поддержки установки окон или дверей с более высоким уровнем энергоэффективности, солнечных батарей или теплоизоляционных работ.

Министерство окружающей среды и действий по борьбе с изменением климата (MAAC) также сообщило, что повторное открытие программы возможно «при условии утверждения перепрограммирования Плана восстановления и устойчивости (PRR), в частности новой главы REPowerEU, которая в настоящее время находится на стадии переговоров с Еврокомиссией», а это произойдет не раньше августа 2023 года.

На новом этапе программы будет поддерживаться 70 000 новых заявок, которые будут распространяться на кондоминиумы и владельцев целых зданий, а также на арендодателей и владельцев квартир или домов.