Португалия хочет финансировать установку окон и солнечных батарей
Правительство предложило 120 млн евро на новую программу установки солнечных батарей или эффективных окон.
Ожидается, что через несколько месяцев вновь откроется Программа поддержки экологически безопасных зданий Фонда окружающей среды, при этом сумма в размере 120 млн евро будет распределена между 70 000 новых заказов.
Речь идет о программе, с помощью которой можно получить доступ к субсидиям из фондов ЕС, например, для поддержки установки окон или дверей с более высоким уровнем энергоэффективности, солнечных батарей или теплоизоляционных работ.
Министерство окружающей среды и действий по борьбе с изменением климата (MAAC) также сообщило, что повторное открытие программы возможно «при условии утверждения перепрограммирования Плана восстановления и устойчивости (PRR), в частности новой главы REPowerEU, которая в настоящее время находится на стадии переговоров с Еврокомиссией», а это произойдет не раньше августа 2023 года.
На новом этапе программы будет поддерживаться 70 000 новых заявок, которые будут распространяться на кондоминиумы и владельцев целых зданий, а также на арендодателей и владельцев квартир или домов.