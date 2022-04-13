Португалия хочет перейти к бесплатным детсадам к 2024 году

Правительство хочет постепенно сделать детские сады бесплатными с 2024 года, говорится в отчете, сопровождающем предлагаемый государственный бюджет на 2022 год.

Это одна из мер, которые уже были предложены в последнем государственном бюджете, но в итоге были отклонены, что привело к досрочным выборам.

Тем не менее, социалистическая исполнительная власть решила сохранить эту меру, чтобы поддержать уровень рождаемости.

Бесплатные детские сады должны внедряться постепенно в течение следующих 3 учебных лет.

Ожидается, что только в 2022 году эта мера обойдется государственной казне в 16 млн евро.