Португалия хочет ввести обязательное использование приложения StayAway Covid

Обязательное использование приложений для скрининга идет вразрез с требованиям ВОЗ и Европейской комиссии.

ВОЗ и Еврокомиссия сообщают, что приложения для отслеживания контактов с больными covid-19 не должны быть обязательными, как намеревается сделать правительство Португалии.

Премьер-министр Антониу Кошта предложил парламенту принять закон, который сделает обязательным для использования приложение StayAway Covid для отслеживания контактов на работе, в школе и университетах, а также в Вооруженных силах, службах безопасности и государственном управлении.

Конституционность этого спорного предложения была поставлена под сомнение. Оно противоречит руководящим принципам ВОЗ, который еще в мае 2020 года заявлял, что «решение скачать и использовать приложение... должно быть добровольным и информированным».

«Правительства не должны делать использование приложения обязательным», «человек должен иметь право отключать приложение, когда он хочет, и удалять его, когда захочет», - добавляет агентство здравоохранения ООН.

Ни в одной европейской стране нет обязательных приложений. Словения была единственной европейской страной, которая рассматривала вопрос об обязательном применении скринингового приложения, но прекратила из-за обвинений в медленном введении диктатуры.

Bloco de Esquerda, PCP, CDS-PP, PAN, Verdes и Chega уже высказались против обязательного использования приложения, а лидер PSD Руи Рио выразил сомнения в эффективности такой меры.

Президент республики резюмировал, что если конституционные сомнения по поводу закона, требующего использования StayAway Covid, сохранятся, он отправит документ на проверку в Конституционный суд.