Португалия хочет ввести обязательное использование приложения StayAway Covid

Понедельник, 19 Октябрь 2020 Португалия Португалия

Португалия хочет ввести обязательное использование приложения StayAway Covid

Однако это противоречит европейским правилам.

Обязательное использование приложений для скрининга идет вразрез с требованиям ВОЗ и Европейской комиссии.

ВОЗ и Еврокомиссия сообщают, что приложения для отслеживания контактов с больными covid-19 не должны быть обязательными, как намеревается сделать правительство Португалии.

Премьер-министр Антониу Кошта предложил парламенту принять закон, который сделает обязательным для использования приложение StayAway Covid для отслеживания контактов на работе, в школе и университетах, а также в Вооруженных силах, службах безопасности и государственном управлении.

Конституционность этого спорного предложения была поставлена под сомнение. Оно противоречит руководящим принципам ВОЗ, который еще в мае 2020 года заявлял, что «решение скачать и использовать приложение... должно быть добровольным и информированным».

«Правительства не должны делать использование приложения обязательным», «человек должен иметь право отключать приложение, когда он хочет, и удалять его, когда захочет», - добавляет агентство здравоохранения ООН.

Ни в одной европейской стране нет обязательных приложений. Словения была единственной европейской страной, которая рассматривала вопрос об обязательном применении скринингового приложения, но прекратила из-за обвинений в медленном введении диктатуры.

Bloco de Esquerda, PCP, CDS-PP, PAN, Verdes и Chega уже высказались против обязательного использования приложения, а лидер PSD Руи Рио выразил сомнения в эффективности такой меры.

Президент республики резюмировал, что если конституционные сомнения по поводу закона, требующего использования StayAway Covid, сохранятся, он отправит документ на проверку в Конституционный суд.

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