Португалия. Хотите купить электромобиль? Получите 4000 евро от государства!

Четверг, 24 Март 2022 Португалия Португалия

Португалия. Хотите купить электромобиль? Получите 4000 евро от государства!

Любой, кто захочет купить электромобиль в 2022 году, сможет рассчитывать на усиленную поддержку правительства.

Экологический фонд пополнился, и в 2022 году располагает десятью млн евро для поддержки не только покупки электромобилей, велосипедов и мотоциклов, но и для финансирования установки электрических зарядных устройств в зданиях, что давно требовалось.

Эта сумма более чем вдвое превышает предыдущие, говорится в заявлении MAAC.

Например, в 2021 году она началась с четырех миллионов, а затем в конце года произошло подкрепление фондов в размере 500 тысяч евро.

Что касается поддержки покупки электрических авто физическими лицами, то в этом году она увеличилась с трех до четырех тысяч евро с сохранением лимита в одну дотацию на кандидата и исключительно для физических лиц, как и в 2021 году.

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