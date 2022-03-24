Португалия. Хотите купить электромобиль? Получите 4000 евро от государства!
Любой, кто захочет купить электромобиль в 2022 году, сможет рассчитывать на усиленную поддержку правительства.
Экологический фонд пополнился, и в 2022 году располагает десятью млн евро для поддержки не только покупки электромобилей, велосипедов и мотоциклов, но и для финансирования установки электрических зарядных устройств в зданиях, что давно требовалось.
Эта сумма более чем вдвое превышает предыдущие, говорится в заявлении MAAC.
Например, в 2021 году она началась с четырех миллионов, а затем в конце года произошло подкрепление фондов в размере 500 тысяч евро.
Что касается поддержки покупки электрических авто физическими лицами, то в этом году она увеличилась с трех до четырех тысяч евро с сохранением лимита в одну дотацию на кандидата и исключительно для физических лиц, как и в 2021 году.