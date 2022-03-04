Португалия - худшая из стран Европы по несчастным случаям

Португалия лидирует по несчастным случаям на производстве среди 30 европейских стран, за ней следует Франция, а Испания занимает третье место.

Оставшиеся два места в топ-5 занимают Люксембург и Германия.

Указанные данные приводятся в рейтинге, составленном британской консалтинговой компанией Claims.co.uk на основе статистики Евростата за 2019 год.

В том же году, когда на 100 000 жителей приходилось 2 848 несчастных случаев на производстве, в Португалии был самый высокий уровень исков с участием людей трудоспособного возраста.

Данные платформы Pordata показывают, что смертность в результате несчастных случаев на производстве в Португалии снизилась, упав до менее 200 смертельных случаев в год за последнее десятилетие и уменьшившись до чуть более сотни в 2019 году.

Учитывая тенденцию к снижению на производстве числа несчастных случаев со смертельным исходом, продажи страховых услуг (несчастные случаи на производстве) в Португалии выросли почти до 165 млн евро в период с 2018 по 2021 год.