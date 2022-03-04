Португалия - худшая из стран Европы по несчастным случаям
Тем не менее, смертность от несчастных случаев на производстве за последнее десятилетие снизилась.
Португалия лидирует по несчастным случаям на производстве среди 30 европейских стран, за ней следует Франция, а Испания занимает третье место.
Оставшиеся два места в топ-5 занимают Люксембург и Германия.
Указанные данные приводятся в рейтинге, составленном британской консалтинговой компанией Claims.co.uk на основе статистики Евростата за 2019 год.
В том же году, когда на 100 000 жителей приходилось 2 848 несчастных случаев на производстве, в Португалии был самый высокий уровень исков с участием людей трудоспособного возраста.
Данные платформы Pordata показывают, что смертность в результате несчастных случаев на производстве в Португалии снизилась, упав до менее 200 смертельных случаев в год за последнее десятилетие и уменьшившись до чуть более сотни в 2019 году.
Учитывая тенденцию к снижению на производстве числа несчастных случаев со смертельным исходом, продажи страховых услуг (несчастные случаи на производстве) в Португалии выросли почти до 165 млн евро в период с 2018 по 2021 год.