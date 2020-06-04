Португалия и Германия планируют установить «воздушный коридор» для туристов

Правительство Португалии также начало переговоры с Великобританией. Издание отмечает, что странам, чья экономика зависит от туризма, придется найти баланс между открытостью для туристов и ограничительными мерами.

По данным Bloomberg, власти Германии планируют в ближайшее время ослабить ограничения на въезд для граждан из стран Евросоюза.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая правительство Португалии заявило о намерении отменить ограничение на число посадочных мест в самолетах. Смягчение требований планировалось запустить с июня.