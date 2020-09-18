Португалия и Испания: граница будет оставаться открытой

Пятница, 18 Сентябрь 2020 Португалия Португалия

Португалия и Испания: граница будет оставаться открытой

«Атлантическая ось» исключает новое закрытие границы между Португалией и Испанией.

Генеральный секретарь «Атлантической оси» Шоан Мао заявил, что нет никаких причин, оправдывающих новое закрытие границ между Португалией и Испанией

«В обеих странах наблюдается рост числа случаев инфицирования, но это не подвергает риску больницы или отделения интенсивной терапии. С другой стороны, нет и увеличения количества смертей», - сказал чиновник.

В то же время, Шоан Мао считает необходимым «усиление мер по предотвращению болезни».

«Профилактические меры, которыми несколько пренебрегали в период отпусков, необходимо усилить, но я не вижу причин для повторного закрытия границ. Если бы это произошло, это стало бы настоящей финансовой катастрофой», - подчеркнул чиновник.

Напомним, что граница между Португалией и Испанией была закрыта в период с 16 марта по 30 июня по совместному решению двух государств.

«Атлантическая ось» (Eixo Atlántico del Noroeste Penínsular) - некоммерческая организация, деятельность которой направлена ​​на поддержку всех инициатив, способствующих трансграничному сотрудничеству.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)