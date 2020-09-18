Португалия и Испания: граница будет оставаться открытой

Генеральный секретарь «Атлантической оси» Шоан Мао заявил, что нет никаких причин, оправдывающих новое закрытие границ между Португалией и Испанией

«В обеих странах наблюдается рост числа случаев инфицирования, но это не подвергает риску больницы или отделения интенсивной терапии. С другой стороны, нет и увеличения количества смертей», - сказал чиновник.

В то же время, Шоан Мао считает необходимым «усиление мер по предотвращению болезни».

«Профилактические меры, которыми несколько пренебрегали в период отпусков, необходимо усилить, но я не вижу причин для повторного закрытия границ. Если бы это произошло, это стало бы настоящей финансовой катастрофой», - подчеркнул чиновник.

Напомним, что граница между Португалией и Испанией была закрыта в период с 16 марта по 30 июня по совместному решению двух государств.

«Атлантическая ось» (Eixo Atlántico del Noroeste Penínsular) - некоммерческая организация, деятельность которой направлена ​​на поддержку всех инициатив, способствующих трансграничному сотрудничеству.