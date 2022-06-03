Португалия и Испания могут обеспечить до трети потребности Европы в энергии

Пятница, 03 Июнь 2022 Португалия Португалия

Португалия и Испания могут обеспечить до трети потребности Европы в энергии

Для двух иберийских стран сейчас открывается уникальная возможность в этой области.

Португалия и Испания могут обеспечить 30% потребности Европы в энергии. Об этом заявил премьер-министр Португалии Антониу Кошта.

«Даже если невозможно установить соединение через Пиренеи, будет возможность установить прямое подводное сообщение между Испанией и Италией», - сказал премьер-министр.

Эту позицию Антониу Кошта отстаивал в своем выступлении перед Португальско-испанской торговой палатой.

По словам премьера, теперь «на Португалии и Испании, а также на энергетических компаниях обеих стран лежит огромная ответственность: воспользоваться этой уникальной возможностью перескочить барьер, который до сих пор было очень трудно преодолеть».

«При определенных инвестициях мы можем поставить еще больше. Это то, что мы должны уметь ценить в нашем положении», - утверждал он.

В своем выступлении Антониу Кошта подчеркнул потенциал Иберии в производстве полупроводников, а также в плане производства и поставок зеленого водорода. Премьер-министр также выделил сектор электромобильности с точки зрения производства транспортных средств и аккумуляторов.

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