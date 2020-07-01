Португалия и Испания открывают общую границу

Среда, 01 Июль 2020 Португалия

Португалия и Испания открывают общую границу

Португалия и Испания  сегодня, 1 июля, открывают свою сухопутную границу, которая была закрыта из-за сложной эпидемиологической ситуации с середины марта.

В церемонии участвовали первые лица государств - король Испании Фелипе VI, испанский премьер Педро Санчес, президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза, глава португальского кабинета Антониу Кошта.
Торжественные мероприятия начались на испанской территории, в крепости Бадахоса, а потом переместились на другую сторону границы - в португальский Элваш.
«Пандемия показала нам прошлое, к которому мы не хотели возвращаться: континент с закрытыми границами. Свобода передвижения укрепилась в духе европейских граждан как один из основных принципов европейской идеи», - написал в Twitter португальский премьер Антониу Кошта. По его словам, открытие границ является встречей «соседей, братьев и друзей».
«Эта встреча на высшем уровне подчеркивает тесное испано-португальское сотрудничество в области пограничного контроля… Обе страны придают огромное значение этому совместному акту», - заявили в правительстве Испании.

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