Португалия и Испания подадут заявку на организацию ЧМ-2030

Понедельник, 12 Октябрь 2020 Португалия Португалия

Португалия и Испания подадут заявку на организацию ЧМ-2030

Президенты федераций футбола двух стран подписали протокол о подаче совместной заявки на чемпионат мира 2030 года.

Федерация футбола Португалии (FPF) объявила в среду, что она подписала протокол с Королевской федерацией футбола Испании (RFEF) с целью выдвижения совместной кандидатуры на организацию чемпионата мира 2030 года.

Встреча состоялась на стадионе Алваладе, за несколько часов до закрытого матча между Португалией и Испанией.

На данный момент целью было создание общих стратегий и платформ сотрудничества на техническом уровне и для организации спортивных мероприятий.

«Две федерации также обещают объединить усилия в нескольких областях, таких как социальная ответственность и обмен опытом и знаниями», - сообщил FPF на своем официальном сайте.

Когда иберийские страны подадут совместную заявку, она будет конкурировать с Марокко и еще одним коллективным запросом - от Уругвая, Аргентины, Парагвая и Чили.

Объявление об организаторе чемпионата мира по футболу 2030 года будет сделано ФИФА в 2024 году.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)