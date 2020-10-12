Португалия и Испания подадут заявку на организацию ЧМ-2030

Федерация футбола Португалии (FPF) объявила в среду, что она подписала протокол с Королевской федерацией футбола Испании (RFEF) с целью выдвижения совместной кандидатуры на организацию чемпионата мира 2030 года.

Встреча состоялась на стадионе Алваладе, за несколько часов до закрытого матча между Португалией и Испанией.

На данный момент целью было создание общих стратегий и платформ сотрудничества на техническом уровне и для организации спортивных мероприятий.

«Две федерации также обещают объединить усилия в нескольких областях, таких как социальная ответственность и обмен опытом и знаниями», - сообщил FPF на своем официальном сайте.

Когда иберийские страны подадут совместную заявку, она будет конкурировать с Марокко и еще одним коллективным запросом - от Уругвая, Аргентины, Парагвая и Чили.

Объявление об организаторе чемпионата мира по футболу 2030 года будет сделано ФИФА в 2024 году.