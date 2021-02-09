Португалия и Испания продлевают закрытие границ

Сухопутные границы между Испанией и Португалией останутся закрытыми, по крайней мере, до 1 марта, что продлит ограничения, действующие в условиях текущего кризиса в области здравоохранения.

Въезд на территорию Испании будет разрешен только следующим лицам: гражданам Испании, их супругам и их иждивенцам или родственникам по восходящей линии, которые живут под их опекой и путешествуют с первыми; жителям Испании с подтверждением постоянного места жительства и студентам, обучающимся в Испании; жителям других стран Шенгенской зоны, выезжающим на свое обычное место жительства, подтвержденное надлежащим образом; гражданам, которые посещают Испанию по работе, должным образом подтвержденные (в частности, приграничные рабочие, медицинские и транспортные специалисты); гражданам, которым по причинам форс-мажора или по гуманитарным причинам необходимо посетить Испанию; членам дипломатических представительств, консульских учреждений или международных организаций, расположенных в Испании, а также гражданам, которые находятся в государственных поездках или являются членами сил и органов безопасности и вооруженных сил для выполнения своих функций.

Пограничный контроль между Португалией и Испанией был первоначально установлен в конце января и должен был продлиться до 10 февраля, но с учетом развития пандемии этот период был продлен.

На сухопутной границе будут созданы авторизованные пункты пропуска и установлено время для таких поездок, которые будут согласованы с властями Португалии.