Португалия и Испания стали нежелательными для французов

Ситуация в иберийских странах «вызывает особую тревогу», - сказал государственный секретарь Франции по европейским делам Клемент Бон, добавив, что «в ближайшие дни могут быть усилены меры» в отношении поездок.

Этот совет возник после увеличения числа заболеваний, особенно с более заразным вариантом Дельта.

В интервью телеканалу France 2 Клеман Бон также сказал, что «тем, кто еще не забронировал свой отпуск, избегайте» Португалии и Испании, особенно региона Каталонии. «Лучше остаться во Франции или поехать в другие страны», - сказал он.

По данным Главного управления здравоохранения, в Португалии 8 июля было зарегистрировано восемь смертей, связанных с Covid-19, что является самым высоким показателем с 14 апреля.

В Испании зарегистрировано 17 384 новых случая заболевания COVID-19 за последние 24 часа.