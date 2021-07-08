Португалия и Испания стали нежелательными для французов

Четверг, 08 Июль 2021 Португалия Португалия

Португалия и Испания стали нежелательными для французов

Правительство Франции советует воздержаться от поездок в Португалию и Испанию.

Ситуация в иберийских странах «вызывает особую тревогу», - сказал государственный секретарь Франции по европейским делам Клемент Бон, добавив, что «в ближайшие дни могут быть усилены меры» в отношении поездок.

Этот совет возник после увеличения числа заболеваний, особенно с более заразным вариантом Дельта.

В интервью телеканалу France 2 Клеман Бон также сказал, что «тем, кто еще не забронировал свой отпуск, избегайте» Португалии и Испании, особенно региона Каталонии. «Лучше остаться во Франции или поехать в другие страны», - сказал он.

По данным Главного управления здравоохранения, в Португалии 8 июля было зарегистрировано восемь смертей, связанных с Covid-19, что является самым высоким показателем с 14 апреля.

В Испании зарегистрировано 17 384 новых случая заболевания COVID-19 за последние 24 часа.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)