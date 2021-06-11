Португалия и Кабо-Верде выдвигают тюрьму Таррафал в список наследия ЮНЕСКО

Правительства Кабо-Верде и Португалии подписывают 5 июля в бывшем концентрационном лагере Таррафал меморандум о взаимопонимании по включению этого исторического пространства Кабо-Верде в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Расположенный в районе Чао Бом бывший концентрационный лагерь Таррафал был построен в 1936 году и принял первых 152 политических заключенных 29 октября того же года, проработав до 1956 года.

Всего в этом «лагере медленной смерти» содержалось более 500 человек: 340 антифашистов и 230 антиколониалистов.

Бывший концентрационный лагерь в течение нескольких лет был самым посещаемым музеем на архипелаге.

Правительства Португалии и Кабо-Верде согласовали план выдвижения еще в феврале 2020 года в Лиссабоне, но из-за пандемии отложили реализацию до 2022 года.

Это вторая кандидатура Кабо-Верде в ЮНЕСКО после признания морны - типичного музыкального жанра Кабо-Верде - частью нематериального культурного наследия человечества.