Португалия и Лиссабон - в топе на платформах бронирования

В ЕС в 2019 году было забронировано 554 млн ночей через Airbnb, Booking, Expedia Group и Tripadvisor, что соответствует 53 млн путевок.

По данным Евростата, Лиссабон был четвертым по популярности городом, а Португалия - пятой по популярности страной по количеству туристических бронирований, сделанных в 2019 году на четырех частных платформах, сообщает 29 июня Евростат.

Данные были получены в результате соглашения о совместном использовании данных, подписанного в марте 2020 года статистическим управлением Европейского союза (ЕС) и четырьмя платформами бронирования.

В 2019 году основными местами для краткосрочного бронирования были районы крупных городов: Париж (15,1 млн ночей), Барселона (11,3 млн), Рим (10,4 млн), Лиссабон (10,5 млн) и Мадрид (8,3 млн). Порту занимает 10 место в списке с 5,2 млн ночевок, забронированных через указанные платформы.

Пятью наиболее популярными странами назначения для отдыха, забронированного через четыре частных платформы, были Испания (112 млн ночевок), Франция (109 млн), Италия (83 млн), Германия (40 млн ночей) и Португалия (33 млн ночевок).