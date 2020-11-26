Португалия и Великобритания: новые иммиграционные правила

«С 31 декабря португальские граждане и другие граждане ЕС больше не будут иметь автоматического права на проживание в Соединенном Королевстве», - говорится в сообщении посольства Великобритании.

Новая иммиграционная система отделившегося от ЕС государства будет «основана на баллах» с целью создания равных возможностей для «людей из всех частей мира» с упором на «компетентность и талант, а не страну происхождения».

«Граждане Португалии, желающие учиться или работать в Великобритании, но еще не проживающие в стране или не подпадающие под действие Соглашения о выходе из ЕС, должны будут выполнить особые требования и подать заявление на визу через новую иммиграционную систему», - уточняется в сообщении.

Также, согласно новым правилам, граждане ЕС смогут продолжать посещать Великобританию без «подачи заявления на визу и, в большинстве случаев, смогут оставаться в стране на срок до шести месяцев». Это исключение включает поездки для «туризма, посещения семьи и друзей, посещение краткосрочных курсов и мероприятий, связанных с бизнесом».

Изменения, подчеркивают в посольстве, не повлияют на «права тех, кто уже получил статус постоянного жителя в соответствии с Системой регулирования ЕС (EU Settlement Scheme)».