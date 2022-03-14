Португалия: идеальные условия для возобновляемых источников энергии

Война в Украине привела к резкому росту цен на энергоносители в Европейском Союзе, обнажив зависимость региона от газа и нефти, импортируемых из России.

В ответ Брюссель представил меры по смягчению этого воздействия в краткосрочной перспективе, а также по изменению структуры энергетики в среднесрочной перспективе.

«Для Португалии это является катализатором действий и повышения ценности географических и геологических условий, которые благоприятны для страны», - сказал президент компании Endesa Portugal Нуну Рибейру да Силва.

«У нас очень благоприятные условия, я бы сказал, почти исключительные, в отношении возобновляемых источников энергии, - подчеркнул он. - Мы не часто осознаем, что только в средиземноморской полосе находится очень сбалансированное сочетание возобновляемых источников: солнце, ветер, возможность использовать реки и океан».

Что касается природного газа, эксперт пояснил, что Пиренейский полуостров разработал газовую стратегию, основанную на терминалах. На Пиренейском полуострове семь терминалов (шесть в Испании и один в Португалии, в Синише) - больше, чем в остальной Европе».