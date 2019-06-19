Португалия: Идентификационные чипы - теперь и для кошек

С 2008 года действует правило, согласно которому владельцы собак должны снабдить своих питомцев идентификационными чипами. Вскоре мера распространится и на домашних кошек. Новый законопроект, подготовленный Министерством сельского хозяйства, предлагает чипировать всех домашних кошек. В ближайшее время документ будет представлен в парламент.

Согласно законопроекту, все кошки, родившиеся до 19 мая с.г., должны быть чипированы в течение последующих двух лет, в то время как кошки, рожденные после 19 мая - в течение трех месяцев. Это требование относится ко всем животным, в том числе тем, которых продают заводчики или зоомагазины.