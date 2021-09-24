Португалия идет на рекорд по оливковому маслу

Пятница, 24 Сентябрь 2021 Португалия Португалия

Португалия идет на рекорд по оливковому маслу

Страна планирует зафиксировать «рекордное производство» 150 тысяч тонн оливкового масла в кампании 2021/2022.

Португалия, которая является восьмым по величине производителем оливкового масла в мире, должна зарегистрировать рекорд, сообщила крупнейшая национальная ассоциация в этом секторе.

В случае Алентежу, ответственного за 85% масла, добываемого в стране, в текущем году также ожидается «рекордная» добыча, добавил исполнительный директор Olivum Гонсалу Алмейда Симойнш.

По его словам, производство оливкового масла в Алентежу может составить 20 тонн с гектара.

Ожидаемое производство «представляет собой согласованное сочетание роста отрасли, применяемых в отрасли точных технологий и хороших почвенно-климатических условий в этом году», - подчеркнул Гонсало Алмейда Симойнш.

Португалия по-прежнему занимает первое место в мире по качеству, производя «95% оливкового масла первого и первого холодного отжима», опережая США, Испанию и Италию, добавили в ассоциации.

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