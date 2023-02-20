Португалия: идет последняя неделя проверки счетов для IRS

Чтобы иметь возможность воспользоваться всеми вычетами для сбора IRS при расчетах с налоговым органом (AT), вы должны подтвердить счета-фактуры за прошлый год.

Эта проверка, при которой он подтверждает автоматически вставленные счета-фактуры и идентифицирует отсутствующие счета, может быть выполнена на портале e-Fatura в течение недели, поскольку крайний срок в этом году продлевается до 27 февраля.

Просто зайдите на e-Fatura на онлайн-странице или в приложении, данные аутентификации которого совпадают с данными, используемыми для доступа к Финансовому порталу, и поместите счета, которые ожидают рассмотрения (выделены вверху страницы), в одну из доступных 12 категорий: здравоохранение, образование, дома, жилье, ремонт автомобилей, ремонт мотоциклов, питание и проживание, парикмахерские, ветеринарные услуги, месячные абонементы, спортивные залы и общие семейные расходы.

Остальные счета-фактуры, выставленные на имя налогоплательщика, уже автоматически помещены в правильные категории, но желательно их проверить, чтобы убедиться, что вычеты используются в полной мере.

Вы также можете увидеть, все ли счета, которые вы имеете в виду, включены, а некоторые, которые не были сообщены, могут отсутствовать.

Если у вас есть дети, вам также следует просматривать их страницы относительно счетов, проверять их и помещать в соответствующие категории.

Этот процесс важен для расчета налога, подлежащего уплате, поскольку именно с помощью счетов-фактур налоговые органы рассчитывают вычеты по сбору (на здравоохранение, образование, доход или общие семейные расходы) или вычет НДС (счета, полученные от автомастерских, ресторанов, проездных или парикмахерских).

Крайний срок для этой проверки был 25 февраля, но, поскольку этот день выпадает на субботу, крайний срок продлевается до следующего рабочего дня - понедельника, 27 февраля.