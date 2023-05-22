Португалия: идут новые поиски по делу Мадлен Макканн
Судебная полиция PJ обыскивает плотину Араде, примерно в 50 километрах от Прайя-да-Луш, в Алгарве.
Поиски ведутся в рамках расследования исчезновения Мадлен Макканн.
Обыски были заказаны немецкими властями.
По данным SIC, поиски будут продолжаться как минимум до среды 24 мая, в основном в районе суши и только 20% будут проведены на берегах дамбы.
На место будет доставлена специализированная техника.
Спустя 16 лет после исчезновения британского ребенка на кону в процессе, проводимом Германией, могут оказаться новые подсказки.
По мнению властей Германии, Кристиан Брюкнер, главный подозреваемый, мог стать ключом к раскрытию дела либо из-за его личных «характеристик», либо из-за особенностей сексуальных преступлений в целом.
На фото: родители Мадлен Макканн с ее фотографией 16 лет назад