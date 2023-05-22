Португалия: идут новые поиски по делу Мадлен Макканн

Поиски ведутся в рамках расследования исчезновения Мадлен Макканн.

Обыски были заказаны немецкими властями.

По данным SIC, поиски будут продолжаться как минимум до среды 24 мая, в основном в районе суши и только 20% будут проведены на берегах дамбы.

На место будет доставлена специализированная ​​техника.

Спустя 16 лет после исчезновения британского ребенка на кону в процессе, проводимом Германией, могут оказаться новые подсказки.

По мнению властей Германии, Кристиан Брюкнер, главный подозреваемый, мог стать ключом к раскрытию дела либо из-за его личных «характеристик», либо из-за особенностей сексуальных преступлений в целом.

На фото: родители Мадлен Макканн с ее фотографией 16 лет назад