Португалия: идут новые поиски по делу Мадлен Макканн

Понедельник, 22 Май 2023 Португалия Португалия

Португалия: идут новые поиски по делу Мадлен Макканн

Судебная полиция PJ обыскивает плотину Араде, примерно в 50 километрах от Прайя-да-Луш, в Алгарве.

Поиски ведутся в рамках расследования исчезновения Мадлен Макканн.

Обыски были заказаны немецкими властями.

По данным SIC, поиски будут продолжаться как минимум до среды 24 мая, в основном в районе суши и только 20% будут проведены на берегах дамбы.

На место будет доставлена специализированная ​​техника.

Спустя 16 лет после исчезновения британского ребенка на кону в процессе, проводимом Германией, могут оказаться новые подсказки.

По мнению властей Германии, Кристиан Брюкнер, главный подозреваемый, мог стать ключом к раскрытию дела либо из-за его личных «характеристик», либо из-за особенностей сексуальных преступлений в целом.

На фото: родители Мадлен Макканн с ее фотографией 16 лет назад

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