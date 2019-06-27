Португалия игнорирует рекомендации Совета Европы по снижению коррупции

Португалия в списке стран, не выполняющих указания международной организации Совет Европы, которые касаются снижения коррупции в стране.

В опубликованном отчете говорится, что к концу 2018 года 73 процента рекомендаций Совета Европы оказались не выполнены.

По этому показателю Португалия уступает Турции (70%), Сербии (59%), Румынии (44%), Бельгии (42%) и Хорватии (39%). Совет Европы также выступил с критикой португальского правительства за отсутствие мер по борьбе в сфере особо тяжких преступлений.

Сообщается, что из 4 рекомендованных мер против коррупции в прокуратуре Португалия выполнила только одну, а из предложенных мер по снижению коррупции среди судей не выполнена ни одна из рекомендаций.