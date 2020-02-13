Португалия: игрок «Бенфики» приостановил карьеру из-за проблем с глазами

Четверг, 13 Февраль 2020 Португалия Португалия

Португалия: игрок «Бенфики» приостановил карьеру из-за проблем с глазами

Полузащитник «Бенфики» Габриэл Пирес вынужден был приостановить карьеру из-за проблем с глазами, сообщается на официальном сайте клуба.

Игрок впервые пожаловался на проблемы со зрением после первого полуфинального матча Кубка Португалии с «Фамаликаном» (3:2), который состоялся 4 февраля.

После чего клубом было решено провести все исследования и тесты, рекомендованные в соответствии с жалобами, представленными игроком. В результате у Пиреса выявили проблемы с мозговыми нервами, что делает невозможным определить крайний срок его восстановления, пишет sport24.ru.

26-летний бразилец будет находиться под наблюдением врачей, регулярно проходить обследования, а также будет продолжать ежедневно работать над своей физической формой, делая упражнения, которые сочтет целесообразными.

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