Португалия: игрок «Бенфики» приостановил карьеру из-за проблем с глазами

Игрок впервые пожаловался на проблемы со зрением после первого полуфинального матча Кубка Португалии с «Фамаликаном» (3:2), который состоялся 4 февраля.

После чего клубом было решено провести все исследования и тесты, рекомендованные в соответствии с жалобами, представленными игроком. В результате у Пиреса выявили проблемы с мозговыми нервами, что делает невозможным определить крайний срок его восстановления, пишет sport24.ru.

26-летний бразилец будет находиться под наблюдением врачей, регулярно проходить обследования, а также будет продолжать ежедневно работать над своей физической формой, делая упражнения, которые сочтет целесообразными.