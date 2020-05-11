Португалия: игрок «Бенфики» заболел коронавирусом

Согласно данным клуба, заболевание у игрока проходит бессимптомно, пишет news.sportbox.ru.

-Повторный анализ Тавареша подтвердил первоначальный результат. Спортсмен чувствует себя хорошо, заболевание проходит бессимптомно. Футболист выполняет изоляцию в условиях, предусмотренных в заранее определенном плане действий в чрезвычайных ситуациях, в соответствии с установленными правилами.

Мы также сообщаем, что, согласно указаниям Медицинского департамента все игроки, техническая команда, персонал и поставщики услуг, которые имеют прямой контакт с клубом, будут проходить новые тесты в ближайшие несколько дней, — говорится в заявлении «Бенфики».

Тавареш в текущем сезоне провел три матча в чемпионате Португалии, в которых забил один мяч и сделал две голевые передачи.