Португалия: игрок «Бенфики» заболел коронавирусом

Понедельник, 11 Май 2020 Португалия Португалия

Португалия: игрок «Бенфики» заболел коронавирусом

«Бенфика» объявила, что защитник команды Нуну Тавареш сдал положительный тест на коронавирус.

Согласно данным клуба, заболевание у игрока проходит бессимптомно, пишет news.sportbox.ru.

-Повторный анализ Тавареша подтвердил первоначальный результат. Спортсмен чувствует себя хорошо, заболевание проходит бессимптомно. Футболист выполняет изоляцию в условиях, предусмотренных в заранее определенном плане действий в чрезвычайных ситуациях, в соответствии с установленными правилами.

Мы также сообщаем, что, согласно указаниям Медицинского департамента все игроки, техническая команда, персонал и поставщики услуг, которые имеют прямой контакт с клубом, будут проходить новые тесты в ближайшие несколько дней, — говорится в заявлении «Бенфики».

Тавареш в текущем сезоне провел три матча в чемпионате Португалии, в которых забил один мяч и сделал две голевые передачи.

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