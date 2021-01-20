Португалия: IKEA будет продавать солнечные панели под ключ

Среда, 20 Январь 2021 Португалия Португалия

Португалия: IKEA будет продавать солнечные панели под ключ

IKEA предложит готовое решение для солнечной энергии в рамках партнерства с испанской компанией Contigo Energía.

IKEA готовится войти в бизнес солнечной энергетики. Шведская мебельная сеть объявила, что будет поставлять солнечные панели в свои магазины в партнерстве с испанской компанией Contigo Energia.

Испанское предприятие является частью группы Gersternova, действующей в Португалии с сентября прошлого года. Запуск сервиса запланирован на весну.

Линейка солнечных панелей, получившая название SOLSTRALE, будет интегрирована в услугу «под ключ», то есть «в систему будет включено все, от моделирования и оценки затрат, а также технический, физический или виртуальный визит до момента покупки и установки без дополнительных затрат на гарантии».

В компании подчеркивают, что решение позволит «сэкономить до 50%» на счетах за электроэнергию. В прошлом году IKEA уже сделала это решение доступным в семи европейских странах, а также в Австралии. Цены на панели в Португалии пока неизвестны. В Италии, например, 10 солнечных панелей с пятилетней гарантией производства стоят от 4970 до 5620 евро, в зависимости от мощности. В Нидерландах восемь панелей могут стоить от 3145 до 4824 евро.

Ана Барбоса, ответственная за устойчивое развитие в IKEA Portugal, говорит, что новые солнечные панели гарантируют «возможность ускорить необходимый переход на возобновляемые источники энергии».

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