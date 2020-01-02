Португалия: IKEA предложит беженцам сотни рабочих мест

Четверг, 02 Январь 2020 Португалия Португалия

Португалия: IKEA предложит беженцам сотни рабочих мест

Всего мебельная компания трудоустроит 2500 беженцев в 30 странах.

Португалия входит в список 30 стран, в которых магазин IKEA предоставит рабочие места для беженцев. Всего будут трудоустроены 2500 человек в странах по всему миру. Таким образом руководство мебельного гиганта решило помочь тем, кто попросил убежище в стране интегрироваться в общество.

«Цель программы - помочь тем, кто пережил войну, потери и насилие в жизни интегрироваться в новом обществе. Мы ведем диалог с учреждениями, в частности с португальским Советом по делам беженцев, с целью разработки соответствующего плана действий», - рассказали представители компании.

Первые рабочие места, по словам руководства фирмы, появятся весной и летом этого года. Кроме этого, благотворительный фонд компании выделит 100 млн евро в течение следующих 5 лет на программы, которые помогают беженцам с интеграцией.

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