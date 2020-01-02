Португалия: IKEA предложит беженцам сотни рабочих мест

Португалия входит в список 30 стран, в которых магазин IKEA предоставит рабочие места для беженцев. Всего будут трудоустроены 2500 человек в странах по всему миру. Таким образом руководство мебельного гиганта решило помочь тем, кто попросил убежище в стране интегрироваться в общество.



«Цель программы - помочь тем, кто пережил войну, потери и насилие в жизни интегрироваться в новом обществе. Мы ведем диалог с учреждениями, в частности с португальским Советом по делам беженцев, с целью разработки соответствующего плана действий», - рассказали представители компании.



Первые рабочие места, по словам руководства фирмы, появятся весной и летом этого года. Кроме этого, благотворительный фонд компании выделит 100 млн евро в течение следующих 5 лет на программы, которые помогают беженцам с интеграцией.