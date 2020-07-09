Португалия: IKEA вернет Португалии антикризисную помощь

Шведская компания IKEA приняла решение вернуть выделенные государством 500 тысяч евро на антикризисную помощь. В компании сообщили, что последствия финансового кризиса не оказались настолько тяжелыми, как они предполагали.

Изначально компания считала, что из-за кризиса продажи упадут на 70–80%, однако этого не произошло. После открытия гипермаркетов покупатели принялись скупать мебель и товары для дома. Представители компании уже ведут переговоры с социальной службой Segurança Social о том как именно вернуть денежные средства.

13 июня издание Financial Times сообщило, что переговоры о возврате субсидий ведутся также с властями Бельгии, Хорватии, Чехии, Ирландии, Португалии, Румынии, Сербии, Испании и США.

«Сейчас самым правильным будет сказать спасибо тем, кто нас поддержал. Ребята, вы поддержали нас в очень сложный период, и мы готовы вас отблагодарить», — сообщил Толги Онку, представитель IKEA.