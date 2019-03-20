Португалия: Икер Касильяс продлил контракт с «Порту»

Среда, 20 Март 2019 Португалия Португалия

Португалия: Икер Касильяс продлил контракт с «Порту»

Голкипер «Порту» Икер Касильяс рассказал, где намерен завершить карьеру, передает «Советский спорт».

Испанец планирует остаться в португальском клубе, соглашение с которым истекает летом 2019 года, пишет gazeta.ru.

«Меня приняли в «Порту» с первого дня и относились очень хорошо. На этой неделе я думаю продлить контракт с клубом. Он позволит мне быть частью команды до 40 лет. Сейчас мне 37, поэтому я, скорее всего, завершу карьеру в «Порту», — приводит слова вратаря ESPN FC.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья