Португалия: Икер Касильяс продлил контракт с «Порту»

Испанец планирует остаться в португальском клубе, соглашение с которым истекает летом 2019 года, пишет gazeta.ru.

«Меня приняли в «Порту» с первого дня и относились очень хорошо. На этой неделе я думаю продлить контракт с клубом. Он позволит мне быть частью команды до 40 лет. Сейчас мне 37, поэтому я, скорее всего, завершу карьеру в «Порту», — приводит слова вратаря ESPN FC.